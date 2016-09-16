Титов увидел нарушения в преследовании бывшего главы «Вымпелкома» Слободина

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что сотрудники правоохранительных органов допустили нарушение в части преследования и подготовки материалов для последующего затем со стороны суда заочного ареста бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

«Если говорить о преследовании и последующем решении о заочном аресте Михаила Слободина, то тут следователи нарушили как минимум 108-ю статью», – сказал Титов. По его мнению, ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу) может быть избрана только когда нет возможности применить более мягкую меру пресечения.

«Я считаю, что некоторые следователи очень часто нарушают Конституцию, допрашивают без адвоката, занимаются составлением подложных дел по экономическим статьям и впоследствии даже рейдерством. Поэтому предпринимателю проще сбежать заграницу, чем рассчитывать на силу закона», – добавил Титов.

В правоохранительных органах решение об аресте Слободина объяснили тем, что не было оснований смягчать ему меру пресечения, потому что он скрылся от следствия. Объявить в международный розыск по линии Интерпола обвиняемого можно только в том случае, если выдана санкция на его заочный арест.

Городской суд Сыктывкара 15 сентября заочно арестовал Слободина на два месяца. Ранее его объявили в федеральный розыск по делу о взятках бывшему руководству Республики Коми – он проходит по делу как обвиняемый по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).