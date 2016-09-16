Nord Stream 2 подала заявку в Швецию на строительство газопровода

Nord Stream 2 AG в пятницу подала заявку в правительство Швеции на получение разрешения на строительство газотранспортной системы «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении проектной компании.

Протяженность маршрута составит около 510 км, он пройдет приблизительно параллельно существующему газопроводу «Северный поток» через континентальный шельф Швеции (вне государственной территории Швеции).

«Подача заявки в шведское правительство является важным этапом для проекта "Северный поток – 2". Это начало масштабного процесса получения национальных разрешений», - приводится в сообщении комментарий исполнительного директора NS2 Маттиаса Варнига.

Швеция является первой страной, где была подана заявка на строительство газопровода «Северный поток – 2». Подача заявок в остальных четырех странах (Россия, Финляндия, Дания и Германия) запланирована на начало 2017 г.