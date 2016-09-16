Бывший владелец «Мостовика» приговорен к четырем годам колонии

Куйбышевский районный суд Омска приговорил бывшего руководителя и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество в особо крупном размере, передает ТАСС.

Суд пришел к выводу, что Шишов в 2009-2011 гг. внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы не выполняли.

В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн руб. Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн руб., выделенные на строительство окружной дороги Омска.