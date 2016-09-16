«Газпром» ввел в эксплуатацию месторождение Инкауаси в Боливии

«Газпром» в составе консорциума ввел в промышленную эксплуатацию месторождение Инкауаси в Боливии, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Инкауаси - одно из крупнейших действующих газоконденсатных месторождений Боливии. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 70,8 млрд куб. м газа и 4,8 млн т газового конденсата. В рамках первой очереди на месторождении построены три скважины, установка комплексной подготовки газа мощностью 6,9 млн куб. м в сутки, система внутрипромысловых трубопроводов, создана комплексная система управления добычей. От Инкауаси проложен и подключен к системе магистральных трубопроводов страны 100-километровый газопровод.

Добыча газа на месторождении уже ведется и до конца года будет выведена на уровень 6,5 млн куб. м в сутки. Газ поставляется на внутренний рынок, а также будет экспортироваться в Аргентину и Бразилию.

Месторождение Инкауаси расположено в пределах лицензионных участков Ипати и Акио. Разработкой Инкауаси занимается консорциум в составе Total S.A. (50%, оператор проекта), ПАО «Газпром» (20%), Tecpetrol S.A. (20%) и YPFB (10%).