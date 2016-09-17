Египет направит в Россию делегацию для решения проблемы с поставкой овощей и фруктов

Министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль готовится направить в Россию техническую делегацию для обсуждения российского временного запрета на ввоз египетских овощей и фруктов. Об этом сообщает в субботу «РИА Новости» со ссылкой на новостной портал «Аль-Набаа».

По данным издания, решение было принято по итогам встречи в субботу Тарека Кабиля с послом России в Египте Сергеем Кирпиченко.

Этот визит может состояться в конце сентября. Обсуждаться во время него будут, главным образом, поставки картофеля, цитрусовых, персиков, томатов и перца.

В пятницу Россельхознадзор заявил, что с 22 сентября вводит временные ограничения на поставки в Россию растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Египта.