«Аэрофлот» начал обустраивать новые офисы в аэропорту Каира – СМИ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала обустраивать новые офисы в реконструированном терминале аэропорта Каира, открытие которого планируется в ближайшее время, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на египетские СМИ. По их данным, авиаперевозчик уже повесил таблички с логотипом на дверях офисов (их число не уточняется) и занимается перевозкой документации и техники.

Ранее сообщалось, что после авиасообщения между Россией и Каиром рейсы будут осуществляться именно из этого реконструированного терминала. Российская делегация, посетившая Каир в начале сентября, инспектировала этот терминал.