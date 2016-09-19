Чистая прибыль «Аэроэкспресса» выросла в 1,4 раза в первом полугодии

Чистая прибыль «Аэроэкспресса» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 г. выросла в 1,4 раза и составила 459,8 млн руб., говорится в отчете компании.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 11,1% и составила 1,33 млрд руб., операционная прибыль компании увеличилась на 29,7% до 831,2 млн руб.

ООО «Аэроэкспресс» - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. ООО «Дельта-транс-инвесту» (входит в «Трансгрупп АС») принадлежит 45,84% долей «Аэроэкспресса», РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко (4,16%).