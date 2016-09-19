РЖД может разместить евробонды до конца года или в весеннее окно – «Интерфакс»

РЖД может вернуться на рынок еврооблигаций после длительного перерыва - компания не занимала на международном долговом рынке с февраля 2014 г.

В конце прошлой недели монополия разместила на сайте госзакупок информацию о контракте стоимостью 20 млн руб. на оказание аудиторских услуг в рамках размещения еврооблигаций. Это закупка у единственного поставщика - EY, услуги должны быть оказаны до конца марта 2017 г., следует из материалов сайта.

В пресс-службе РЖД "Интерфаксу" сообщили, что госкомпания "изучает конъюнктуру и рынки заимствований", отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам источника, знакомого с планами РЖД, компания рассматривает возможность выхода на рынок еврооблигаций до конца года или в первой половине 2017 г. «Сейчас изучается уровень ставок по долговым бумагам, компания довольно давно не выходила на рынок. При хорошем рынке размещение можно сделать и в этом году, но скорее это все же будет весеннее окно», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что окончательного решения о выходе на рынок пока не принято.

Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов говорил, что РЖД допускает размещение евробондов в 2017 г. для рефинансирования валютного долга, но в 2016 г. компания выходить на рынок не планирует.

Последний раз РЖД размещала евробонды в феврале 2014 г., продав выпуск девятилетних долговых бумаг на 500 млн евро.