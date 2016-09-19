В России появилась авиакомпания, предлагающая чартерные вертолетные перевозки

Авиакомпания «Хелипорт-М» (группа «Хелипорты России») открыла продажу билетов на чартерные вертолетные перевозки, говорится в сообщении компании в понедельник.

До сих пор ни одна российская авиакомпания не имела разрешения на такой вид перевозок, рассказал «Интерфаксу» представитель компании.

Услуга предполагает, что клиент может заказать перевозку в любом направлении в пределах территории России, добавил собеседник агентства.

«Вы приходите, говорите, куда вам нужно, специалисты составляют маршрут, вы покупаете билет и летите. Пассажир может лететь как один, так и группой», - отметили в компании.

Клиентам будет предложена перевозка на вертолетах Robinson R66, вмещающих до четырех пассажиров, и Eurocopter EC130 T2 вместимостью до шести пассажиров. Час полета на R66 обойдется минимум в 46 000 руб., на Eurocopter - минимум в 88 000 руб., говорится на сайте компании. При этом уточняется, что в стоимость входит НДС, но она не учитывает ставки и сборы, связанные с организацией рейса.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Хелипорт-М» принадлежит Александру Хрусталеву (50% - через ООО «НДВ»).