Минэкономразвития предлагает зафиксировать тариф «Платона» до 2019 года – «Интерфакс»

Минэкономразвития подготовило ряд предложений по итогам анализа работы системы взимания платы с грузовиков «Платон», в том числе по срокам и параметрам повышения тарифа.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, письмо с соответствующими предложениями в начале сентября направил в правительство и Минтранс заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

По словам собеседника агентства, министерство получило 31 отзыв от производителей сельскохозяйственной, пищевой, металлургической продукции, перевозчиков и компаний ритейла.

Как отмечается в письме, «в целом, существенных изменений в характере перевозок грузов ТС массой свыше 12 т после 15 ноября 2015 г. (запуска системы "Платон"), по полученной информации, не произошло». При этом «практически все субъекты предпринимательской деятельности вне зависимости от сфер деятельности» отметили увеличение стоимости грузоперевозок 12-тонниками от 0,5% до 25%, в отдельном случае - на 46%.

Отмечается также «незначительное увеличение цены конечной продукции», при этом, указывают в Минэкономразвития, по данным участников опроса, «текущие экономические условия не позволяют повышать цену конечной продукции на соразмерную величину».

Общие характеристики грузоперевозок практически не изменились, в ряде случаев «наблюдается спад грузооборота» (ряд предприятий сельского хозяйства), в других - «незначительное повышение» (международные перевозки, производство напитков), в большинстве случаев объем остался на прежнем уровне.

Минэкономразвития также приводит статистику штрафов за неуплату сборов в системе «Платон». Так, по данным МВД России, с момента запуска системы было вынесено 4868 постановлений в отношении собственников ТС.

По итогам проведенного опроса Минэкономразвития предложило сохранить действующий тариф в системе на уровне 1,53 руб./км до 1 января 2019 г., а также изменить методику расчета размера платы, скорректировав показатель среднего пробега. Как отмечают в министерстве, в соответствии с результатами опроса среднемесячный пробег ТС по федеральным трассам составляет от 1000 до 9000 км (среднее - 5000 км). При этом указывается, что ранее Минэкономразвития уже предлагало пересмотреть этот показатель, установив его на уровне 60 000 км в год, «что фактически подтверждается результатами опроса». «Реализация данного предложения позволит определить обоснованный размер платы», - полагают в Минэкономразвития.