Сын бизнес-омбудсмена Титова увеличил долю в «Абрау-Дюрсо»

Президент ПАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов увеличил долю в компании до 34,46%, сообщается в материалах винного дома. Ранее ему принадлежало 33,7% акций. До этого объема с 11,7% он увеличил пакет в результате размещения допэмиссии акций ПАО. Акции для увеличения доли куплены с рынка, отметила компания. Стоимость акций компании на открытии торгов в понедельник составляла 89,5 руб. за бумагу.

ПАО «Абрау-Дюрсо», один из ведущих производителей шампанского в России, в июле разместило 24,5 млн акций номиналом 1 рубль каждая. Акции размещались по 81,85 рубля по закрытой подписке. Стоимость пакета составила 2 млрд руб. Преимущественное право на приобретение акций имели бенефициары компании - Павел и Борис Титовы, а также ООО «Актив-Медиа», владельцем которого является Борис Титов (бизнес-омбудсмен, отец Павла Титова).

ПАО также сообщило, что доля компании «Актив-Медиа», которой может распоряжаться Павел Титов, снизилась с 76,7% до 57,5% акций. Доля офшора SVL сократилась с 5% до 3,75%. Уставный капитал «Абрау-Дюрсо» до размещения был разделен на 73,5 млн акций. Таким образом, по итогам допэмиссии он увеличился на 34%.

Чистая прибыль ПАО «Абрау-Дюрсо» по МСФО в 2015 году увеличилась в 3 раза по сравнению с 2014 годом и составила $2,092 млн. Выручка в прошлом году снизилась на 23,5%, до $106,486 млн. В компании объясняют это тем, что большая часть выручки группы номинирована в рублях, а значительная часть расчетов по договорам осуществляется в долларах и евро.

В советское время завод «Абрау-Дюрсо» был крупным предприятием по выпуску шампанского. В 2006 году контрольный пакет (58%) акций предприятия приобрела группа компаний SVL во главе с Борисом Титовым. В 2011 году были выкуплены оставшиеся 42% акций у одноименного ГУПа Краснодарского края.