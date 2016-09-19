Бангладеш опередил Турцию и Египет по закупкам зерна в России

Бангладеш в сентябре вырвался в лидеры по закупкам российского зерна, опередив Турцию и Египет.

Как сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки (входит в Россельхознадзор), с 1 по 12 сентября в Бангладеш было экспортировано 244 800 т зерна, что составило 14,5% от объема экспорта. Турция за этот период купила 171 200 т зерна, ее доля составила 10,1%, Египет - 148 600 т с долей 8,8%. Среди других крупных покупателей - Марокко (7,5%) и Саудовская Аравия (5,7%).

С 1 по 12 сентября за рубеж было отправлено 1,761 млн т зерна и продуктов его переработки, в том числе 1,5 млн т зерна. Основу экспорта составила пшеница - 1,274 млн т. По данным центра, сформированным на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 г.) по 12 сентября экспорт зерна и продуктов его переработки составил 10 млн т.