Анонс «Ведомостей» на 20 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Сочи снова стал дорогим курортом (приложение «Жилая недвижимость»);
жилье может подорожать на 20% из-за закона о долевом строительстве (приложение «Жилая недвижимость»);
уволить сотрудника, не прошедшего испытательный срок, может оказаться невозможным.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как гендиректор The New York Times Марк Томпсон не позволяет печатному СМИ погибнуть в цифровую эпоху
и статью на полосе «Комментарии»: на выборах победило мнение, что человеку и государству нужно меньше встречаться.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».