Анонс «Ведомостей» на 20 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Сочи снова стал дорогим курортом (приложение «Жилая недвижимость»);

жилье может подорожать на 20% из-за закона о долевом строительстве (приложение «Жилая недвижимость»);

уволить сотрудника, не прошедшего испытательный срок, может оказаться невозможным.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как гендиректор The New York Times Марк Томпсон не позволяет печатному СМИ погибнуть в цифровую эпоху

и статью на полосе «Комментарии»: на выборах победило мнение, что человеку и государству нужно меньше встречаться.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».