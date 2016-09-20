Повышение НДПИ на газ может коснуться и независимых производителей – «Коммерсантъ»

В поисках новых источников доходов бюджета-2017 Минфин предлагает повысить НПДИ на газ и конденсат не только для «Газпрома», но и для независимых производителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Всего с отрасли ведомство рассчитывает собрать дополнительно 179 млрд руб. – за счет повышения НДПИ. Сначала предполагалось, что повышение коснется только «Газпрома». В 2016 г. за счет роста только этого налога дополнительные платежи монополии могут составить около 100 млрд, считали в Минфине.

В следующем году нагрузку для «Газпрома» предлагается поднять еще на 79 млрд, а дополнительные 100 млрд забрать у независимых – «Новатэка», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти». Компании отказались комментировать тему, отметив, что выступают за стабилизацию налоговой нагрузки.

С нефтяников в 2017 г. правительство намерено собрать дополнительно 200 млрд руб., но механизм роста налогов еще не сформулирован. Собеседники издания указывают, что окончательное решение о таком распределении нагрузки пока не принято, а впереди – обсуждение в правительстве и с компаниями.

Независимые производители постараются минимизировать предстоящие издержки, полагают собеседники издания. До сих пор им это удавалось во многом за счет аргумента о дополнительной экспортной марже «Газпрома». Сейчас ситуация меняется. «Экспортные цены на газ серьезно снизились, рентабельность поставок в дальнее зарубежье уже почти сравнялась с внутренним рынком, в этой ситуации дополнительной маржи уже нет», - отмечает один из источников. Дискуссия о распределении нагрузки снова поднимет вопросы доступа к экспорту, индексации тарифа на транспортировку и оптовых цен на газ.