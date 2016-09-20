МВД уличило в налоговых махинациях на 2 млрд рублей руководство энергосбытового холдинга

МВД вскрыло налоговое мошенничество в особо крупных размерах со стороны руководителей «одного из энергосбытовых холдингов и его дочернего общества, контролирующих деятельность поставщиков энергии» в 12 регионах России. Противоправную схему уклонения от налогов на прибыль и добавленную стоимость выявило и задокументировало Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

Следственный комитет России возбудил по факту уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Обвиняемыми стали гендиректор предприятия и главный бухгалтер.

Затем это ПАО полностью возместило ущерб в размере боле 2 млрд руб. Дело было закрыто, поскольку топ-менеджеры впервые совершили это преступление, осознали содеянное и погасили материальный ущерб, сказала Волк. Работа ГУЭБиПК МВД России по пополнению доходной части бюджета Российской Федерации продолжается, добавила она.