Генерал ФСБ Феоктистов назначен руководителем службы безопасности «Роснефти»

Бывший первый заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов назначен вице-президентом – руководителем службы безопасности «Роснефти», сообщает пресс-служба госкомпании.

Ранее руководивший службой безопасности компании Василий Юрченко будет теперь первым заместителем генерала Феоктистова.

Ранее журнал New Times сообщал об уходе из ФСБ заместителя начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерала Феоктистова. Он был руководителем 6-й службы УСБ ФСБ, прозванной «сечинским спецназом». Она была создана в 2004 г. по инициативе тогдашнего куратора силовых структур вице-премьера Игоря Сечина.