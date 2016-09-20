«Уралкалий» завершил программу выкупа акций

«Уралкалий» в рамках программы buyback, завершившейся 19 сентября, приобрел 3,35% уставного капитала, говорится в сообщении компании.

В результате по состоянию на 20 сентября free float «Уралкалия» упал до 5,61%.

Всего в рамках программы компания планировала выкупить до 4% уставного капитала. В случае полной реализации программы количество акций «Уралкалия» в свободном обращении оказалось бы менее 5%, что дало бы основным акционерам возможность объявить принудительный выкуп.

Согласно правилам листинга Московской биржи индексный комитет может принять решение об исключении акций эмитента из котировального списка первого уровня, если его free float на протяжении полугода будет ниже 7,5%. Если уровень листинга акций будет понижен с первого до третьего, «Уралкалий» может решить, что не заинтересован больше в поддержании листинга на Московской бирже, напоминает компания.