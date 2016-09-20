Анонс «Ведомостей» на 21 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

правила для машин с автопилотами разработали в США;

ковбои оснащают своих коров микрочипами;

SWIFT предлагает банкам помощь в борьбе с кибератаками.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России сокращается разрыв между требованиями работодателей и навыками кандидатов

и статью на полосе «Комментарии»: ЦБ попал в ловушку мегарегулятора.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».