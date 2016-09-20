Анонс «Ведомостей» на 21 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
правила для машин с автопилотами разработали в США;
ковбои оснащают своих коров микрочипами;
SWIFT предлагает банкам помощь в борьбе с кибератаками.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России сокращается разрыв между требованиями работодателей и навыками кандидатов
и статью на полосе «Комментарии»: ЦБ попал в ловушку мегарегулятора.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».