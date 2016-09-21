Правительство поддержало законопроект о запрете «сухого алкоголя»

Правительство концептуально поддерживает законопроект о запрете «сухого алкоголя», при этом по нему имеются замечания, говорится в пресс-релизе. В частности, в правительстве считают, что определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием «спиртной напиток». В то же время в законопроекте не предусмотрена ответственность за производство и оборот «сухого алкоголя».

Кроме того, правительство предлагает уточнить пункт, который касается запрета на оборот «сухого алкоголя», не связанный с его производством. «Наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот указанной продукции, поскольку ее производство, как правило, осуществляется за пределами Российской Федерации», – отмечают в правительстве.