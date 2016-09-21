Токарев: «Транснефть» намерена конвертировать китайский кредит в рубли

«Транснефть» намерена конвертировать китайский кредит из долларов в рубли, заявил журналистам президент компании Николай Токарев. «Китайский кредит нам выплачивать до 2029 г., и мы хотим сконвертировать в рубли и рассчитываться через рубли», - сказал он.

О поставках 300 млн т нефти в Китай по нефтепроводу ВСТО «Транснефть» и «Роснефть» договорились в 2009 г., в разгар кризиса, при личном участии тогдашнего вице-премьера Игоря Сечина. Под гарантии поставок 15 млн т нефти ежегодно до 2030 г. компании получили от госбанков Китая беспрецедентные льготные кредиты на $10 млрд и $15 млрд соответственно.