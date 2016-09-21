Путин запустил самое северное материковое месторождение нефти в России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в ЯНАО - самое северное материковое месторождение нефти в России. В церемонии запуска также принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин».

Восточно-Мессояхское месторождение разрабатывает АО «Мессояханефтегаз» - совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК "Роснефть". Операционное управление - ПАО "Газпром нефть".

Первая нефть на Восточно-Мессояхском месторождении получена в октябре 2012 года в рамках опытно-промышленных работ. В 2014 году началось строительство основных объектов инфраструктуры, необходимых для запуска месторождения. Проект реализован в условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии. Нефть с месторождения поступит в магистральную систему «Заполярье-Пурпе».

Мессояхские месторождения открыты в 1980-х годах и являются самыми северными из известных нефтяных месторождений России, находящихся на суше. Мессояхский проект расположен на Гыданском полуострове, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 340 км к северу от города Новый Уренгой, в арктической климатической зоне. На 1 января 2016 года извлекаемые запасы по категории С1+С2 Мессояхской группы составляют более 470 млн тонн нефти и конденсата и 188 млрд кубометров газа.