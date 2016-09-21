Добыча нефти в России в 2016 году может вырасти на 10 млн тонн – Минэнерго

Добыча нефти в России в 2016 г. может составить 540-545 млн т и более. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики России Кирилл Молодцов.

До этого он сказал, что Россия установила новый рекорд по среднесуточной добыче нефти в стране, 8 сентября она превысила планку в 11 млн баррелей.

Добыча нефти в России растет уже несколько лет подряд. В 2015 г. в России в среднем нефтяники добывали по 10,726 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Всего за год было добыто более 534 млн т, что на 1,4% больше результата предыдущего года.