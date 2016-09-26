Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 сентября 2016 года

Политика

США обвинили Россию в поддержке «варварства» в связи с бомбардировками Алеппо во время чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в воскресенье читать на FT.com читать на WSJ.com

В Москве во второй раз прошла международная конференция антиглобалистов и сепаратистов, что свидетельствует о попытках России изменить мировой порядок, пользуясь проблемами Запада читать на FT.com

«Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Думу. Но некоторые специалисты считают, что на самом деле поддержка партии значительно меньше, а хороших результатов удалось достичь с помощью нарушений читать на FT.com

Большие затраты на военные самолеты приводят к гонке вооружений между Россией, Китаем, США и Европой читать на WSJ.com

Французская Dassault Aviation надеется, что покупка Индией 36 истребителей Rafale на 8 млрд евро поможет ей получить новые крупные заказы в Азии и на Ближнем Востоке, рассказал FT гендиректор компании Эрик Траппье читать на FT.com

В США в понедельник состоятся первые президентские дебаты. Главный вопрос для Хиллари Клинтон и миллионов телезрителей состоит в том, каким на них предстанет непредсказуемый Дональд Трамп. Это может повлиять на всю дальнейшую президентскую гонку читать на FT.com

Действующие лица

Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов надеется создать в России сверхскоростной транспорт Hyperloop и инвестирует в Uber. С помощью инвестиций в технологический сектор он хочет воплотить мечты своей юности. Он также заявил в интервью FT, что высокопоставленные друзья не помогали ему в бизнесе, и опроверг сообщения, что он оплатил яхту, на которой провел медовый месяц Дмитрий Песков читать на FT.com

Экономика

Кто бы ни победил на выборах в США в ноябре, у нового президента будет меньше возможностей тратить деньги из бюджета или снижать налоги, чем у кого-либо из предшественников со времен Второй мировой войны читать на WSJ.com

Изменение денежной политики Банка Японии, произошедшее на прошлой неделе, свидетельствует, что он ищет другие способы ускорить инфляцию читать на WSJ.com

Индустрия

Немецкая химическая компания Lanxess приобретет американскую Chemtura примерно за $2,7 млрд читать на WSJ.com

Автомобили

Профсоюз Hyundai Motor устроил первую за 12 лет всеобщую забастовку в Южной Корее. Компания не может договориться с профсоюзом о размере зарплат. Ожидается, что из-за забастовок в этом году Hyundai не достигнет цели по продаже машин читать на WSJ.com читать на FT.com

В субботу стартует очередной Парижский автосалон. Продажи автомобилей в Европе сейчас продолжают расти, поэтому участники отрасли и аналитики гадают, как долго для отрасли продлятся хорошие времена читать на WSJ.com

Volkswagen пообещала ускорить отзыв дизельных автомобилей в Европе, связанный с экологическим скандалом, чтобы снизить давление регуляторов читать на FT.com

Энергоресурсы

Крупные производители нефти на этой неделе встретятся в Алжире, чтобы обсудить ограничение добычи. Но между странами ОПЕК сохраняются разногласия, поэтому у участников рынка небольшие надежды на сделку читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть подорожала в понедельник утром из-за надежд инвесторов на прогресс в переговорах ОПЕК об ограничении добычи читать на WSJ.com

Независимые китайские НПЗ стали, возможно, самыми важными игроками на нефтяном рынке сегодня, так как их спрос помогает ОПЕК и России увеличить экспорт читать на WSJ.com

Швейцарский трейдер Mercuria хочет стать главным экспортером нефти из США. Для этого Mercuria заключила ряд сделок с энергетическими компаниями в Северной Америке. Об этом в интервью FT рассказал ее гендиректор Марко Дюнан читать на FT.com

Некоторые фонды прямых инвестиций, сосредоточенные на энергетике и испытывающие проблемы из-за низких цен на нефть и газ, просят у инвесторов больше времени и денег. Жизненный цикл их фондов подходит к концу, но их стоимость сейчас значительно меньше изначальной читать на WSJ.com

Финансы

Котировки акций Deutsche Bank в понедельник утром рухнули почти на 7%, до самого низкого уровня за много лет, на фоне опасений, что банку понадобится привлечь дополнительный капитал из-за возможного многомиллиардного штрафа в США за продажу проблемных ипотечных ценных бумаг читать на WSJ.com

Некоторые банкиры опасаются, что действия правительства Терезы Мэй приведут к «жесткому Brexit», в результате чего страна потеряет доступ к единому европейскому рынку и пострадает лондонский Сити читать на FT.com

Страховая компания Allianz в поисках доходности стала инвестировать в более рискованные проекты, например в ветряную ферму в Техасе. Ее конкурент Zurich Insurance остается верен инвестициям в облигации. Различия в их стратегиях подчеркивают проблемы, стоящие перед отраслью на фоне низких процентных ставок читать на WSJ.com

Allianz инвестировала предположительно около $7 млн в MoneyFarm. Это свидетельствует об уверенности Allianz в том, что автоматизированные инвестиционные онлайн-сервисы изменят рынок инвестиционного консалтинга читать на FT.com

Банки хоть и пытаются модернизировать свои технологии, чтобы стать более конкурентоспособными, но этот процесс сложный, потому что даже их нынешние системы не всегда отвечают новым требованиям регуляторов читать на WSJ.com

Технология блочных цепей вызвала большой интерес в банковском секторе, но проблема в том, чтобы сделать ее достаточно быстрой и безопасной для крупных финансовых организаций читать на FT.com

Технологии

Salesforce, разрабатывающая ПО для бизнеса, думает о поглощении Twitter. Возможная сделка может поспособствовать росту бизнеса Salesforce, но также заставит ее решать стоящие перед Twitter проблемы. Котировки акций Twitter в пятницу взлетели на 21% после сообщений, что ею интересуются несколько компаний читать на WSJ.com читать на FT.com

Стартап Snapchat в пятницу представил свой первый гаджет — оснащенные видеокамерой солнцезащитные очки Spectacles. Выход на новый рынок расширяет бизнес компании, но представляет для нее и риски читать на WSJ.com

Apple собирается оспаривать решение Еврокомиссии, требующей от нее доплатить налоги на 13 млрд евро, не используя обычную для таких случаев армию лоббистов читать на WSJ.com

Медиабизнес

Сингапурская BandLab Technologies приобрела 49% акций журнала Rolling Stone. Это позволит журналу расширить свои возможности в Азии читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Ожидается, что небольшой фонд прямых инвестиций Cortec заработает около $3,3 млрд на IPO производителя неожиданно ставших популярными дорожных холодильников и кружек Yeti Holdings. В 2012 г. Cortec инвестировал в Yeti $67 млн читать на WSJ.com

Сейчас появляется много новых платежных сервисов, позволяющих расплачиваться за покупки с помощью смартфонов или других устройств. Но пока компаниям плохо удается заинтересовать ими потребителей читать на FT.com

Переговоры о слиянии, в результате которого в Японии может быть создана компания по розливу Coca-Cola с выручкой $10 млрд, рискуют зайти в тупик из-за разногласий между Coca-Cola East Japan и Coca-Cola West читать на FT.com

Недвижимость

На Гонконгской бирже появилась еще одна загадка. Рыночная капитализация малоизвестного китайского девелопера Fullshare выросла с $40 млн во время листинга в декабре 2013 г. примерно до $10 млрд. Ранее похожий феномен наблюдался с Hanergy Thin Film Power читать на WSJ.com

Менеджмент

В инвестиционном бизнесе людям часто приходится работать более 70 часов в неделю и ездить в командировки. Поэтому инвесткомпания KKR начала предлагать своим сотрудникам условия, помогающие им находить баланс между рабочей и семейной жизнью читать на WSJ.com

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