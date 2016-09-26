Москва потеряла 17 пунктов в рейтинге финансовых центров мира, пропустив Ригу и Таллин

Москва опустилась на 84-ю строчку в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, потеряв 17 позиций. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI). Санкт-Петербург опустился на три строчки, до 85-го места.

Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (45-е место в мире, плюс три позиции в рейтинге). Рига, полгода назад впервые оказавшаяся в рейтинге и занявшая 71-е место, поднялась на 19 позиций, до 52-го места, тогда как Таллин поднялся сразу на 28 строчек и занял 50-е место.

Лондон сохранил за собой первое место. На второй строчке - Нью-Йорк, замыкает тройку лидеров Сингапур (752 пункта). Четвертым стал Гонконг, пятым - Токио.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 г. и обновляется каждые полгода на основе опроса более 3000 профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 105 индивидуальных факторов): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела свыше 100 городов.