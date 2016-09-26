Египет выдал сертификат типа на самолет Sukhoj Superjet 100

Египет выдал сертификат типа на российский самолет Sukhoj Superjet 100 (RRJ-95B), говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Сертификат был выдан 18 сентября. «Совместная работа авиационного регистра МАК, АО "Гражданские самолеты Сухого" и авиационных властей Египта в рамках соглашения в области летной годности между МАК и ECAA подтвердила соответствие самолета RRJ-95B современным международным требованиям к летной годности и охране окружающей среды», - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Ранее, напоминает МАК, самолет RRJ-95B был валидирован авиационными властями Евросоюза, Мексики, Индонезии и Лаоса.