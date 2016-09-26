Анонс «Ведомостей» на 27 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
оживление на рынке труда объясняется истерикой;
«Левада-центр» нарисовал портрет избирателя каждой из думских партий;
новому президенту США придется труднее, чем его предшественникам со времен Второй мировой.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: у кого Apple может позаимствовать технологии автопилота для автомобилей
и статью на полосе «Комментарии»: разорвать порочный круг российской экономики должен ЦБ.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».