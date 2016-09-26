Анонс «Ведомостей» на 27 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

оживление на рынке труда объясняется истерикой;

«Левада-центр» нарисовал портрет избирателя каждой из думских партий;

новому президенту США придется труднее, чем его предшественникам со времен Второй мировой.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: у кого Apple может позаимствовать технологии автопилота для автомобилей

и статью на полосе «Комментарии»: разорвать порочный круг российской экономики должен ЦБ.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».