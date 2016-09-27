Альфа-банк и УВЗ готовы подписать мировое соглашение – «Интерфакс»

Альфа-банк и Уралвагонзавод (УВЗ) уже сегодня могут объявить о подписании мирового соглашения по задолженности предприятия, сообщил «Интерфаксу» источник, осведомленный о ходе переговоров сторон. Он не уточнил условия соглашения кредитора и должника.

«Ведутся активные переговоры о решении вопроса урегулирования долговых обязательств УВЗ», – сообщили агентству в пресс-службе Альфа-банка. Комментировать подписание соглашения пресс-служба отказалась. «В настоящее время мы совместно с Альфа-банком прорабатываем возможность заключения мирового соглашения», – сообщил представитель УВЗ.

На минувшей неделе Альфа-банк подал жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение суда первой инстанции, оставившей без рассмотрения заявление банка о признании банкротом АО «НПК "Уралвагонзавод". Альфа-банк еще 10 июня 2016 г. направил в суд заявление о вступлении в дело о банкротстве УВЗ в связи с наличием у корпорации задолженности в размере около 9,31 млрд руб.

Арбитражный суд Свердловской области 7 сентября оставил без рассмотрения иск Альфа-банка о банкротстве УВЗ. Представители УВЗ в ходе судебного заседания высказались за оставление иска банка без рассмотрения, сославшись на то, что аналогичные дела рассматривает Арбитражный суд Челябинской области.

В начале сентября представитель УВЗ заявил в суде, что стороны могут заключить мировое соглашение по реструктуризации долга по кредитам до 31 октября 2016 г.

Альфа-банк является одним из крупнейших кредиторов УВЗ. Тяжба между Альфа-банком, с одной стороны, и УВЗ и его «дочками» ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк "Тракторозаводский» (ТПТ, балансодержатель имущества «ЧТЗ-Уралтрак») – с другой началась после того, как «ЧТЗ-Уралтрак» допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 г. банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд руб. и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его «дочек» 7,346 млрд руб., а также $30,203 млн.

«Уралвагонзавод» выпускает военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% акций предприятия принадлежат Росимуществу.