Россельхознадзор: Запрет на овощи и фрукты из Египта будет снят за 3–5 дней

Запрет на поставки овощей и фруктов, кроме картофеля, из Египта будет скоро снят. «На переговорах с представителями минсельхоза Египта предварительно речь шла о том, что запрет на поставки плодоовощной продукции из Египта, кроме картофеля, может быть снят в течение ближайших 3–5 дней», – сообщили в Россельхознадзоре.

Что касается картофеля, вопрос о его экспорте в Россию может быть решен в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов.

На вчерашних переговорах руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с египетской делегацией стороны «пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, при условии соблюдения египетской стороной всех требований Российской Федерации в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий», сообщало ведомство.

Ранее Россельхознадзор объявил, что Россия с 22 сентября ограничит поставки продукции «высокого фитосанитарного риска» из Египта. Речь шла, в частности, о цитрусовых, помидорах, картофеле и другой продукции. Многие участники рынка связывали эту обеспокоенность Россельхознадзора с ответом на запрет минсельхозом Египта поставок пшеницы даже с минимальным содержанием гриба-паразита спорыньи. В итоге с начала сентября отгрузки российской пшеницы в Египет прекратились.