Новак: Встреча ОПЕК пройдет сегодня или завтра

Россия еще не приняла решения об участии в неформальной встрече ОПЕК в Алжире, это будет зависеть от наличия договоренности внутри организации, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Это (участие России) будет зависеть от того, будут ли достигнуты договоренности на встрече стран – членов ОПЕК», – сказал Новак, отвечая на вопрос, приняла ли Россия уже решение об участии в неформальной встрече ОПЕК.

На вопрос когда встреча состоится, министр ответил: ''Либо сегодня, либо завтра''.

В Алжире 26–28 сентября проходит Международный энергетический форум (МЭФ). В рамках этого мероприятия запланирована неформальная встреча стран ОПЕК. Ожидается, что на встрече будут возобновлены переговоры о скоординированных действиях на рынке нефти для стабилизации цен, включая обсуждение возможного замораживания уровня добычи.