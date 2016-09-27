Авиакомпании России в январе – августе сократили перевозки пассажиров на 8,6%

Российские авиакомпании в январе - августе 2016 г. сократили объем пассажирских перевозок на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58,47 млн человек, в августе - на 10,2% до 10,3 млн человек, говорится в отчете Росавиации.

На внутренних воздушных линиях в августе авиакомпании перевезли 6,6 млн человек (рост на 1,5%), на международных линиях - 3,7 млн человек (падение на 25,6%).

Перевозки пассажиров за восемь месяцев на внутренних линиях составили 37,7 млн человек, превысив показатели прошлого года на 5,7%. На международных авиалиниях пассажиропоток упал на 26,5% до 20,74 млн человек.