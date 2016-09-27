Альфа-банк и УВЗ заключили мировое соглашение по иску о взыскании многомиллиардного долга

Альфа-банк и «Уралвагонзавод» (УВЗ) заключили мировое соглашение по иску о взыскании с УВЗ и его дочерних компаний задолженности по нескольким кредитам, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Альфа-банк является одним из крупнейших кредиторов УВЗ. Тяжба между Альфа-банком, с одной стороны, и УВЗ и его «дочками» ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (ТПТ, балансодержатель имущества «ЧТЗ-Уралтрак») – с другой началась после того, как «ЧТЗ-Уралтрак» допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 г. банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд руб. и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его «дочек» 7,346 млрд руб., а также $30,203 млн.

«Уралвагонзавод» выпускает военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% акций предприятия принадлежат Росимуществу.