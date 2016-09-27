России предсказан дефицит продовольственной пшеницы при рекордном урожае

Представители мукомольной отрасли России серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом году. Дефицит продовольственной пшеницы группы А 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они оценивают в 12,6 млн т.

"В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна", - заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов во вторник в Москве.

По его словам, качество зерна снижается год от года и в текущем году мукомолы уже сталкиваются с этой проблемой. По его оценке, на 1 сентября 2016 г. доля продовольственной пшеницы в урожае составила всего 18%, тогда как в 2015 г. она достигала 33,2%. «Исходя из баланса, дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса для производства муки в этом году оценивается в 12,6 млн т», - заявил Гуревич.

Комментируя прогнозы экспертов о том, что сбор пшеницы в этом году может составить 73-74 млн т, он заявил, что урожай «может дотянуть только до 70 млн т». Ресурсы пшеницы 3-го класса с учетом переходящих запасов и небольшого импорта (0,9 млн т) союз оценивает в 16,5 млн т, в том числе 6 млн т - для производства муки. В то же время потребность в этой пшенице для производства 14 млн т пшеничной муки в год - 18,6 млн т.

«Чем мы будем замещать пшеницу 3-го класса? Пшеницей более низких классов. На этот счет существует дискуссия - можно или нельзя? - заявил Гуревич. - Разработан проект ГОСТа, который уже можно назвать принятым, где официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (фуражной), если она, естественно, не заражена, если соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью».

По прогнозам Минсельхоза, всего Россия в этом году соберет порядка 113 млн т зерновых, из которых экспортирует 35–40 млн т. В 2015 г. урожай зерна в России составил 104,8 млн т.