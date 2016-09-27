Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 сентября 2016 года

Политика

Сирийский режим и его союзники в понедельник продолжили бомбардировки Алеппо несмотря на критику мирового сообщества читать на WSJ.com

В понедельник состоялись первые президентские теледебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые предположительно посмотрели 100 млн человек. Кандидаты постарались задеть уязвимые места друг друга читать на WSJ.com читать на FT.com

FT выделила 10 главных моментов первых дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа читать на FT.com

Экономика

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп на дебатах обрисовали совершенно разные картины экономики США. По мнению Клинтон, экономика восстанавливается, но Трамп назвал США «страной третьего мира». Также они спорили по поводу предложенного Трампом плана сокращения налогов для богатых читать на WSJ.com читать на WSJ.com

ФРС США подвергается сильным атакам со стороны Дональда Трампа. Это усиливает давление на центробанк, чью свободу действий хотят ограничить некоторые политики читать на FT.com

Саудовская Аравия впервые после начала падения цен на нефть сокращает зарплаты и бонусы работников государственного сектора. Это подчеркивает грозящий королевству бюджетный кризис читать на FT.com

Lufthansa в понедельник отказалась проводить эмиссию облигаций на 500 млн евро, так как посчитала условия невыгодными. Это первый подобный случай с тех пор, как ЕЦБ в марте объявил, что начнет скупать корпоративные облигации. Это свидетельствует о пределах его программы читать на WSJ.com

Индустрия

В Германии промышленные компании пытаются перейти на цифровые технологии. Для этого им необходимы более квалифицированные инженеры, но их не хватает читать на WSJ.com

Китай пытается сделать отрасль производства стали более эффективной с помощью ее консолидации и реструктуризации корпоративного долга читать на FT.com

Автомобили

Главный инженер Audi Штефан Книрш ушел в отставку. Выяснилось, что он был в курсе проблем с вредными выбросами, но утаил это от компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Парадоксально, но бум на электромобили может привести к ухудшению экологической ситуации. По оценкам европейских ученых, для снабжения электромобилей энергией Европе потребуется построить около 50 гигантских электростанций. Но если они будут работать на угле, загрязнение воздуха, вероятно, увеличится читать на FT.com

Энергоресурсы

После начала обвала цен на нефть в 2014 г. аналитикам крупных инвестбанков не удавалось точно ее прогнозировать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. WSJ отразила это в графиках читать на WSJ.com

Во вторник утром нефть подешевела из-за снижения надежд на соглашение об ограничении добычи после комментариев Ирана. Также есть опасения, что запасы нефти в США за неделю вырастут читать на WSJ.com

Министр нефти Саудовской Аравии во вторник назвал встречу ОПЕК на этой неделе «консультативной» и предположил, что для достижения соглашения об ограничении нефтедобычи могут потребоваться месяцы читать на WSJ.com

Многим пионерам сланцевого бума в США удается пережить обвал цен на нефть, начавшийся в 2014 г. читать на WSJ.com

В Великобританию впервые доставлен сланцевый газ из США. Как утверждает его покупатель Ineos, это событие знаменует собой открытие «виртуального трубопровода» через Атлантику. Но лучшим вариантом для Великобритании основатель Ineos Джим Рэтклифф считает разработку собственных сланцевых месторождений читать на FT.com

Добыча нефти и газа в Великобритании в 2015 г. выросла впервые за 15 лет. Но инвестиции в геологоразведку оказались рекордно низкими на фоне обвала цен, поэтому снижение добычи в Северном море может продолжиться читать на FT.com

Крупный план

На северо-востоке США добывается много сланцевого газа. Но защитники окружающей среды выступают против строительства газопроводов в этом густонаселенном регионе, поэтому у компаний возникают проблемы с транспортировкой газа и его поставками потребителям читать на FT.com

Финансы

Многие акции развивающихся рынков выглядят недооцененными и в ближайшие годы могут показать более хороший рост благодаря повышению дивидендов, считают специалисты Source читать на FT.com

Инвесторы, которые ищут недооцененные акции на развивающихся рынках, снова показывают хорошие результаты в этом году читать на WSJ.com

Крупнейшие банки США должны быть готовы разделиться на части, если они не смогут приспособиться к новым требованиям регуляторов, предупредил в понедельник управляющий ФРС Дэниел Тарульо читать на FT.com

Хедж-фонд Perry Capital закрывает свой главный фонд, существовавший 28 лет. Сейчас сектор переживает непростые времена читать на FT.com

CLS Group позволит клиентам получить доступ к новой платформе для торговли валютой с помощью технологии блочных цепей, используемой в биткоинах читать на WSJ.com

Минюст США продлит антикоррупционное расследование в отношении британского банка Standard Chartered, Он подозревает, что контролируемая им индонезийская электроэнергетическая компания давала взятки читать на WSJ.com

CBOE Holdings, оператор Чикагской биржи опционов, приобретет Bats Global Markets за $3,2 млрд. Это новый пример волны консолидации в секторе читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Правительство США подало в суд на Palantir, занимающуюся анализом данных, обвинив ее в расовой дискриминации при найме сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Blackberry Джон Чен предупреждал, что может закрыть подразделение по выпуску смартфонов, если оно не станет прибыльным к сентябрю. В среду компания представит квартальные результаты читать на FT.com

Мессенджеры сильно различаются в плане защиты конфиденциальности данных. На некоторых сервисах сквозное шифрование (end-to-end encryption) используется всегда, на других его нужно включить, но большинство пользователей этого не делают читать на WSJ.com

Клуб НБА Philadelphia 76ers первым среди франшиз ведущих спортивных лиг США инвестировал в команды, принимающие участие в соревнованиях по видеоиграм. Сейчас этот сектор пользуется популярностью и привлекает крупных рекламодателей читать на WSJ.com

Медиабизнес

Walt Disney тоже интересуется покупкой Twitter, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Китайская Wanda Group ведет переговоры о покупке Dick Clark Productions, которая организует церемонии вручения премий «Золотой глобус» и American Music Awards. Размер сделки может составить $1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Axel Springer Матиас Дофнер в интервью FT предупредил, что многие традиционные медиакомпании могут исчезнуть, если они не смогут договориться с Google и Facebook об использовании контента читать на FT.com

Потребительский рынок

Pfizer отказалась от идеи разделиться на две компании. Предполагалось, что одна из них будет сосредоточена на защищенных патентами лекарствах, а другая — на более старых читать на WSJ.com читать на FT.com

Федерике Маркьонни пришлось уйти с поста гендиректора модного ритейлера Lands' End спустя всего полтора года. Совет директоров компании посчитал, что она слишком много и быстро пытается внести изменения читать на WSJ.com

Недвижимость

Власти крупных китайских городов обеспокоены продолжающимся 15 месяцев ростом цен на недвижимость. Поэтому они идут на беспрецедентные шаги, чтобы остудить пыл на рынках, и даже преследуют недобросовестных риэлторов читать на FT.com

Менеджмент

Американским промышленным компаниям трудно найти достаточно квалифицированных сотрудников, поэтому они берут на вооружение немецкую модель — программы ученичества читать на WSJ.com

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