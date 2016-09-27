Avito выкупила портал поиска недвижимости Domofond

Компания Avito, владелец одноименного сайта объявлений, стала единственным владельцем портала для поиска недвижимости в России Domofond.ru, говорится в сообщении Avito.

Акции были выкуплены у прежних акционеров и соучредителей - компании Property24 (входит в южноафриканский холдинг Naspers) и двух миноритариев. Сумма сделки не называется.

В 2014 г. Avito подписала договор о сотрудничестве с Korbitec (владеет южноафриканским порталом недвижимости Property24.com, 85% которой принадлежит Naspers), в рамках которого был создан портал Domofond.ru. Портал работал как совместное предприятие, после реструктуризации акционерного капитала и выкупа долей миноритариев Avito стала единственным акционером.

"Avito планирует продолжить инвестиции в Domofond.ru и развивать оба бренда на рынке. Персонал Domofond.ru при этом войдет в подразделение "Avito Недвижимость", - говорится в пресс-релизе.