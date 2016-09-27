В Новой Зеландии построили первый в мире частный космодром

В Новой Зеландии состоялось открытие первого в мире частного космодрома. По данным корпорации Rocket Lab., которой принадлежит проект, мощности космодрома рассчитаны на осуществление запусков каждые 72 часа в течение тридцати лет.

Строительство объекта началось в декабре 2015 г. и предполагало среди прочего улучшение дорожной инфраструктуры и интернета.

Rocket Lab. отмечает, что это «первый в мире частный комплекс для запуска ракет на орбиту», который станет важной вехой для многих новых проектов.

Эксперты отмечают, что основание Rocket Lab. индустрии по запуску ракет может дать экономике страны в течение последующих 20 лет от $600 млн до $1,55 млрд.