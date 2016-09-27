В правительстве обсуждают судьбу «Башнефти» в случае отказа от продажи стратегу контрольного пакета

Недавно профильные ведомства обсудили судьбу «Башнефти» в случае окончательного отказа от идеи продать стратегическому инвестору контрольный пакет компании, сообщили «Интерфаксу-АНИ» несколько информированных источников. Ранее правительство поручало дополнительно проработать способы продажи акций «Башнефти», находящихся в госсобственности, имея в виду направления развития компании, изменения структуры акционеров, а также текущую оценку стоимости компании.

На совещании обсуждалось, в частности, предложение Минэнерго изучить вариант продажи на бирже пакета акций «Башнефти». При этом речь идет не обязательно о продаже только 10% голосующих акций, как ранее предлагала сама «Башнефть», допускается также вариант, например, продажи «Башнефтью» квазиказначейских акций. Как пояснил один из собеседников агентства, при биржевой сделке обеспечивается поступление денег в бюджет, а также повышается капитализация актива.

Миэкономразвития и Минэнерго не комментируют информацию источников «Интерфакса».

Государству принадлежит 60,16% голосующих акций (50,08% уставного капитала) «Башнефти», республике Башкирии - 25,79% голосующих акций (25% уставного капитала), глава Башкирии Рустэм Хамитов выступал против продажи доли республики в компании. Приватизация компании должна была состояться до конца текущего года, но была отложена, напоминает «Интерфакс». Одной из причин переноса сроков приватизации называли нежелание правительства продавать актив на низком рынке. Кроме того, активным противником продажи доли государства в «Башнефти» является глава Башкирии Рустэм Хамитов, предлагавший как раз отложить ее приватизацию.

Минувшей весной сама «Башнефть» уже предлагала продать на Московской бирже 10% своих обыкновенных акций. Но итоговый отчет, представленный в правительство, такого варианта не предполагал. Однако и окончательная схема приватизации «Башнефти» утверждена не была. Минэкономразвития сообщало о 9 претендентах на «Башнефть», основными из них рынок называл «Лукойл» и «Роснефть».

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов недавно говорил «Коммерсанту», что схема приватизации «Башнефти» пока обсуждается в правительстве: «Там еще не определились, мне кажется, с формой продажи: частями или целиком. Еще не объявлены ни конкурс, ни аукцион. Даже банки-консультанты сегодня не ведут консультации с потенциальными участниками, потому что нет решения о форме приватизации».