«Газпром» поручил сбыт газа в Перми казачьему атаману – «Интерфакс»

Назначенный в сентябре генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов - атаман «Офицерской казачьей сотни» Перми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакса». Соучредителями сотни также являются министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов и Тимур Яковлев, ранее возглавлявший профсоюзную организацию АО «Газпром газораспределение Пермь».

Основным видом деятельности «Офицерской казачьей сотни» названо обеспечение общественного порядка и безопасности. Также организация может заниматься дополнительным образованием детей и взрослых.

Ранее Благов также возглавлял «Геленджикское районное казачье общество».

Благов 2 сентября стал гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Также он возглавляет АО «Газпром газораспределение Пермь».

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ное дочернее предприятие ОАО «Газпром») и поставляет природный газ всем категориям потребителей Пермского края.