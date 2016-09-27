Аэропорт Каира наиболее готов к возобновлению авиасообщения с Россией

Россия и Египет в ходе переговоров обсудили вопросы обеспечения авиабезопасности, говорится в сообщении Минтранса России.

Министр транспорта России Максим Соколов во вторник встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси и провел переговоры с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи.

«На встрече с египетским коллегой были отмечены меры, принимаемые египетской стороной в плане повышения уровня авиационной безопасности в аэропортах Египта. Соколов подчеркнул, что все обсуждаемые вопросы носят исключительно технический характер, и стороны настроены на конструктивный результат. Наибольшая готовность к возобновлению полетов отмечена в аэропорту Каира», - говорится в сообщении Минтранса.

Министр, добавляет ведомство, ознакомился с результатами работы российских авиационных экспертов, инспектировавших работу египетских аэропортов. «Эти результаты будут представлены в правительство России», - отмечает Минтранс.