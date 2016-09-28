Слушания по налоговым претензиям Exxon к России могут начаться весной 2017 года

Судебные слушания по налоговым претензиям американской компании Exxon Mobil к России могут начаться весной 2017 г. Как передает ТАСС, это сказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Exxon требует возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной за шесть лет. В 2009 г. ставка налога на прибыль в России снизилась с 35% до 20%, но компания продолжила платить налоги по прежней ставке, как требовало соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект «Сахалин 1». Речь идет о $500 млн. Сама ExxonMobil в качестве компромисса предлагает возместить ей половину переплаченной суммы и в дальнейшем перейти на расчет налога по ставке 20% вместо нынешних 35%. В апреле 2015 г. американская компания сообщила, что подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием изменить трактовку пункта соглашения о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» (где Exxon с долей 30% является оператором) в части налогообложения.