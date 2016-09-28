Uber вводит в Нью-Йорке безлимитный тариф на поездки

Клиенты Uber в Нью-Йорке смогут заплатить $200 за неограниченное количество поездок в течение месяца по Манхэттену. Как пишет Forbes, такая программа Uber Plus в городе будет запущена с 1 октября. Она предполагает поездки по райдшеринговой схеме UberPool, когда в машине едут несколько клиентов, которым нужно ехать в одном и том же направлении. Схема действует только для поездок, которые начинаются и завершаются на территории Манхэттена, не северней 125-й улицы.

Можно будет подписаться на безлимитное количество поездок с 1 по 14 октября за $100или заплатить $200 за целый месяц.