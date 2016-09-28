Контракт с гендиректором «Вертолетов России» Михеевым продлен до 2021 года

Контракт с Александром Михеевым, занимающим должность генерального директора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), продлен до 2021 г., сообщили «Интерфаксу-АВН» в пресс-службе холдинга.

«Это решение принято 27 сентября на внеочередном собрании акционеров холдинга "Вертолеты России"», - добавили в пресс-службе.

Холдингу «Вертолеты России» предстоит выйти на новые перспективные рынки ряда стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов в связи с продлением контракта с Михеевым на посту гендиректора «Вертолетов России».

«Я уверен, что Александр Михеев справится с этими поставленными задачами», - заявил он.