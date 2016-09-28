Котировки «Иркутскэнерго» поднимались почти на 4%

Котировки «Иркутсэнерго» на Московской бирже на 11.27 мск росли на 3,94% (до 16,89 руб. за акцию) на информации о том, что ЦБ ограничил контроль над компанией со стороны «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

«Коммерсантъ» утром в среду сообщил, что Банк России вмешался в конфликт между «Евросибэнерго» Олега Дерипаски и миноритариями «Иркутскэнерго», которые требуют выставления обязательной оферты на выкуп их акций. Структуры Дерипаски контролируют 90,5% «Иркутскэнерго».

Конфликт начался после того, как «Интер РАО» продало в июне 40,29% акций «Иркутскэнерго» за 70 млрд руб. Тельмамской ГЭС, на 100% принадлежащей «Евросибэнерго». До сделки «Евросибэнерго» принадлежало 50,1% акций «Иркутскэнерго». Закон об акционерных обществах предполагает, что компания, скупившая свыше 30% от общего числа обыкновенных и привилегированных акций общества (с учетом уже имевшихся бумаг), должна направить обязательную оферту на выкуп акций у остальных акционеров в течение 35 дней. Тельмамская ГЭС такую оферту не выставила. Миноритарии пожаловались в ЦБ.

ЦБ в ответ ограничил «Евросибэнерго» и ООО «Тельмамская ГЭС» в праве голоса на собраниях акционеров «Иркутскэнерго». До выставления оферты эти компании смогут голосовать лишь 30% акций. Решение регулятора де-факто превращает 10% акций, остающихся у миноритариев «Иркутскэнерго», в пакет, близкий к блокирующему, пишет газета.