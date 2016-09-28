Сервис BlaBlaCar ввел комиссию для российских пассажиров

Сервис совместных поездок BlaBlaCar введет в России сервисный сбор за бронирование пассажирского места в размере до 20% от стоимости поездки. Как передает «Интерфакс», это объявил руководитель BlaBlaCar в России Алексей Лазоренко. По его словам, такая модель оказалась успешной в других странах. Он назвал ее наиболее приемлемой и для пассажиров, и для водителей, для которых сервис остается бесплатным.

На первом этапе компания вводит сервисный сбор на маршруте Челябинск - Екатеринбург. По оценке BlaBlaCar, стоимость междугородной поездки с учетом сервисного сбора останется ниже средней стоимости поездки на других видах транспорта. Для этого маршрута размер сбора при средней (рекомендованной - исходя из цены топлива, необходимого для поездки) стоимости поездки в 300 руб. составит 50 руб.

До конца 2016 г. BlaBlaCar планирует распространить взимание сбора на всей территории России.

Платежным партнером сервиса стала платежная система «Яндекс.Деньги». Заработанные средства планируется направить на развитие сервиса. В их числе - онлайн-проверка пользователей по документам, различные страховые продукты.

По словам Лазоренко, BlaBlaCar ранее опробовал в других странах шесть различных моделей монетизации, которые в итоге «не пошли». В числе таких способов были продажа шерингового решения корпоративным заказчикам, премиальное обслуживание, реклама на сайте и пр.

Число пользователей и поездок, а также прогнозные показатели выручки компании в России BlaBlaCar не раскрывает. По словам Лазоренко, в России у компании несколько миллионов пользователей (в мире у компании около 35 млн зарегистрированных пользователей). Из них около трети - водители, а остальные - пассажиры.

Французский интернет-сервис совместных поездок BlaBlaCar был создан в 2006 г. В Россию и на Украину компания пришла в 2014 г. после поглощения российского сервиса «Подорожник», который был основан Лазоренко.