Владимир Кириенко назначен старшим вице-президентом «Ростелекома»

Владимир Кириенко назначен на пост старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», говорится в пресс-релизе компании. В его обязанности войдет руководство тремя ключевыми бизнес-направлениями, руководство корпоративным маркетингом, координация коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также руководство новыми направлениями развития бизнеса компании.

"Перед Владимиром Кириенко стоит задача способствовать более активному движению компании в новые, быстрорастущие сегменты рынка", - отметил президент "Ростелекома" Сергей Калугин.

Владимир Кириенко является сыном руководителя Росатома Сергея Кириенко.