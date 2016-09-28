Миноритарии SABMiller одобрили слияние с AB InBev за $103 млрд

Миноритарные акционеры британской пивоваренной компании SABMiller Plc. проголосовали за продажу компании бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) за $103 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

В пользу сделки проголосовали 95,46% миноритарных держателей акций SABMiller, за исключением двух крупнейших акционеров, производителя табачных изделий Altria Group и семьи Санто Доминго из Колумбии. Эти два акционера заранее поддержали сделку и не принимали участия в голосовании по решению Высокого суда Лондона.

Для успешного завершения сделки требовалось согласие 75% миноритариев. Ранее за сделку проголосовало большинство держателей акций AB Inbev.

По решению компаний, совместное предприятие откажется от названия SABMiller, а в его совет директоров войдет лишь один представитель британской компании.

«AB InBev платит хорошую цену, и они могут делать с компанией все, что им угодно, и называть ее так, как им угодно, - заявил председатель правления SABMiller Жан дю Плесси на полях собрания акционеров. - Такова жизнь».

AB InBev сделала официальное предложение о покупке SABMiller 11 ноября 2015 г. и улучшила его в конце июля с 44 фунтов за бумагу до 45 фунтов в ответ на снижение курса фунта стерлингов. Сумма сделки теперь оценивается в 79 млрд фунтов, или $103 млрд, тогда как ранее в долларовом выражении сумма составляла $108 млрд.