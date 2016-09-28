Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 сентября 2016 года

Политика

Установка, ракета которой сбила самолет Malaysia Airlines над Украиной в 2014 г., была привезена из России, а затем возвращена обратно, утверждает прокуратура Нидерландов. Также она заявляет, что ракета была запущена с территории, которую контролировали сепаратисты читать на WSJ.com

США уверены, что Россия проводит против них масштабную хакерскую кампанию, чтобы публиковать дискредитирующую их информацию читать на WSJ.com

Владимир Путин и Хиллари Клинтон испытывают взаимное недоверие друг к другу. Клинтон поддерживает демократизацию разных стран, а Россия видит в этом угрозу своему суверенитету, утверждают специалисты и бывшие дипломаты читать на WSJ.com

Стратегия России в Сирии сбивает западные страны с толку. Они возмущены бомбардировками Алеппо, произошедшими после того, как Москва долго пыталась договориться о перемирии читать на FT.com

Шимон Перес, бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира, умер в возрасте 93 лет читать на WSJ.com читать на FT.com

Николя Саркози пообещал немедленно помочь Великобритании остаться в ЕС, если он снова будет избран президентом Франции читать на FT.com

Точка зрения

Россия намерена превратить Алеппо в новый Грозный. Поскольку сирийская армия не способна справиться с повстанцами, приходится наносить авиаудары по ним, но прекращение перемирия играет на руку террористам, пишет колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

Правительство Греции и ее иностранные кредиторы продолжают надеяться на восстановление экономики страны. Но пока ситуация улучшается лишь незначительно читать на WSJ.com

Афины одобрили пакет реформ и создание фонда, необходимого для ускорения программы приватизации. Это нужно, чтобы Греция получила еще 2,8 млрд евро финансовой помощи читать на FT.com читать на WSJ.com

Рост международной торговли в этом году будет самым низким со времен финансового кризиса, предупредила во вторник ВТО. Это должно стать «тревожным звонком» на фоне роста антиглобалистских настроений, утверждает ее гендиректор Роберту Азеведу читать на WSJ.com

Индустрия

Ожидается, что глобальный объем контейнерных грузоперевозок в этом году не вырастет. Это станет худшим результатом сектора со времен экономического кризиса 2009 г. и может спровоцировать волну консолидации и банкротств в отрасли читать на WSJ.com

Автомобили

В четверг Ferrari представит новую модель LaFerrari Aperta, которая будет выпущена ограниченной серией. Ожидается, что ее цена превысит $2 млн. Но даже богатым людям трудно приобрести такие автомобили, если у них нет дружеских отношений с дилерами или они не знамениты. Поэтому некоторые коллекционеры предпочитают покупать подержанные автомобили, хотя они часто стоят вдвое дороже читать на WSJ.com

Aston Martin представила свой первый катер стоимостью 1,3 млн фунтов. Автопроизводитель пытается позиционировать себя люксовым брендом в разных отраслях. Ранее в сентябре Aston Martin открыла Лондоне в магазин, где продаются такие изделия, как дизайнерские сумки и кожаные куртки читать на FT.com

Около 60% американцев мало что знают или вообще не в курсе про самоуправляемые автомобили, показал опрос Kelley Blue Book читать на WSJ.com

Энергоресурсы

В среду состоится неофициальная встреча стран ОПЕК в Алжире, на которой они обсудят меры по борьбе с избытком предложения. Хоть они и не должны заключить на ней соглашение, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание, судя по высказываниям министра нефти Саудовской Аравии читать на FT.com

Нефть в среду утром подорожала, поскольку инвесторы надеются, что в ноябре ОПЕК договорится ограничить добычу читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Власти Индии в среду одобрили две сделки примерно на $3 млрд, которые позволят консорциуму госкомпаний приобрести доли в Ванкорском и Таас-Юряхском месторождениях в Сибири читать на WSJ.com

Проект строительства газопровода «Северный поток - 2» вызывает серьезные споры. Некоторые считают его геополитической игрой, с помощью которой Кремль хочет наказать Киев и наладить стратегические связи с Германией читать на FT.com

Венесуэльская PDVSA предложила кредиторам более выгодные условия реструктуризации долга. Благодаря этому ее облигации подорожали до самого высокого уровня а последние два года читать на FT.com

Власти Австралии требуют от BP дополнительной информации о ее планах по бурению глубоководного шельфа у южного побережья страны. Они боятся повторения аварии на платформе BP, приведшей к разливу нефти в Мексиканском заливе читать на FT.com

Финансы

Облигации на развивающихся рынках дорожают, так как они привлекают инвесторов из развитых стран более высокой доходностью. Приток инвестиций в фонды облигаций развивающихся стран в этом году превысил уже $30 млрд. Участников рынка интересует, как долго это будет продолжаться читать на FT.com

Royal Bank of Scotland заплатит $1,1 млрд в США для урегулирования претензий по поводу продажи проблемных ипотечных облигаций накануне финансового кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф должен будет вернуть банку вознаграждение примерно на $41 млн из-за скандала вокруг его практики продаж банковских продуктов читать на WSJ.com читать на FT.com

Wells Fargo – не единственный банк, чьи клиенты жалуются на продажу им дополнительных продуктов и услуг, свидетельствует база данных Бюро финансовой защиты потребителей США читать на WSJ.com

Финансовые проблемы Deutsche Bank заставили Германию снова говорить о спасении банков. У Берлина есть для этого финансовые возможности, но вопрос в том, станет ли он это делать читать на WSJ.com читать на FT.com

Deutsche Bank продаст страховой бизнес Abbey Life примерно за 1 млрд евро, чтобы немного укрепить свое финансовое положение читать на FT.com читать на WSJ.com

Неожиданным спасителем итальянских банков может стать гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Он италофил, а JPMorgan давно представлен на итальянском рынке и обладает внушительным балансом, поэтому может себе позволить помочь банкам избавиться от проблемных активов читать на WSJ.com

Технологии

Предприниматель Илон Маск представил планы отправить людей на Марс к 2025 г. Также он хочет создать там колонии читать на WSJ.com читать на FT.com

BlackBerry объявила, что прекратит выпускать смартфоны, так как этот бизнес приносит ей убытки читать на FT.com

В США сенаторы требуют от Yahoo ответов на вопросы о краже хакерами данных 500 млн пользователей. Сенаторы считают «неприемлемым», что об этом стало известно только спустя два года читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие регуляторы запретили Facebook собирать данные пользователей WhatsApp, обвинив компанию в нарушении законов о конфиденциальности данных. Компания намерена подать апелляцию читать на FT.com

GoPro пытается конкурировать с DJI на рынке беспилотников. Ей необходимо оправдывать ожидания инвесторов, поскольку за последние два года котировки ее акций сильно снизились читать на FT.com

Потребительский рынок

Акционеры AB InBev и SABMiller одобрили их слияние размером более $100 млрд читать на WSJ.com

Чтобы экономить на доставке товаров, Amazon создает собственный сервис доставки. Его амбиции настолько велики, что он стремится конкурировать со своими партнерами UPS и FedEx читать на WSJ.com

Из-за появления большого числа маленьких пивоварен их владельцам стало трудно найти достаточно хмеля особых сортов. Это ведет к замедлению роста продаж крафтового пива и заставляет фермеров беспокоиться, что возникнет уже избыток предложения хмеля читать на WSJ.com

Wal-Mart ведет переговоры о покупке доли в индийском онлайн-ритейлере Flipkart. Крупнейший в мире ритейлер пытается найти новый способ выйти на рынок Индии читать на FT.com

AG Barr, производитель напитка Irn-Bru, сократит 10% сотрудников на фоне снижения продаж в первом полугодии. Также британская компания раскритиковала предлагаемый налог на сахар читать на FT.com

Менеджмент

Хоть во многих компаниях мужчины и женщины работают бок о бок, но при этом они очень по-разному смотрят на свою работу и оценивают карьерные перспективы, свидетельствует исследование LeanIn и McKinsey читать на WSJ.com

Даже те компании, которые привержены равенству мужчин и женщин, должны активнее следить за тем, чтобы женщины могли достичь карьерного роста, заявили ведущие американские бизнесмены на мероприятии, организованном WSJ читать на WSJ.com

Число женщин-гендиректоров в 350 крупнейших компаний Европы более чем удвоилось за последние семь лет. Но их доля составляет лишь около 4%, выявило исследование S&P Global Market Intelligence читать на FT.com

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