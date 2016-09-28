Анонс «Ведомостей» на 29 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

газеты могут исчезнуть, не договорившись с Google;

более миллиона жалоб на банки написали за пять лет американцы;

в России задумались об отмене роуминга.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как ищут работу банкиры, у чьих банков ЦБ отозвал лиценизию

и статью на полосе «Комментарии»: расследование гибели малазийского «Боинга» медленно движется в сторону признания виновной стороной России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».