Решение приостановить выплату дивидендов вызвало недолгий обвал котировок НМТП

Акции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) утром в четверг дешевели на 4,5% на информации об отсрочке выплаты дивидендов. Об этом сообщает «Прайм». Котировки теряли почти 4% при росте индекса ММВБ на 1%. Затем падение котировок НМТП скорректировалось.

НМТП сообщил, что приостановит выплату 6,9 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2016 г. из-за условий кредитного договора с ВТБ. Возобновить выплаты компания пообещала до 18 октября.

«В целях минимизации рисков и соблюдения требований российского законодательства руководство ПАО "НМТП" приняло решение о приостановке выплаты дивидендов за первое полугодие 2016 г. до устранения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства по выплате дивидендов», – цитирует пресс-релиз «Интерфакс».

В начале сентября акционеры НМТП утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 0,467 руб. на акцию, общая сумма к выплате составляет более 8,994 млрд руб. Выплаты должны были осуществляться 27–28 сентября номинальному держателю, с 27 сентября по 18 октября включительно – остальным акционерам.

В четверг НМТП сообщил, что общая сумма выплаченных по итогам I квартала 2016 г. дивидендов и платежа за выкуп акций по требованию акционеров, а также объявленных по итогам первого полугодия 2016 г. дивидендов «превышает предельное значение разрешенных выплат в 2016 г., установленное кредитным договором между ПАО "НМТП" и банком ВТБ».

Компания согласовывает с банком дополнительное соглашения к кредитному договору об изменении указанного ограничения.