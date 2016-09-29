В Петербурге горел Кировский завод

В четверг случился пожар на Кировском заводе в Петербурге. Как сообщили «Ведомостям» в региональном ГУ МЧС, возгорание локализовано. Пожар уже потушен, на работу «Петростали» это не повлияет - завод работает в обычном режиме, сообщила представитель «Кировского завода».

В ПАО «Петросталь» (входит в ОАО «Кировский завод») загорелось масло в прессе для металлообработки. Площадь возгорания составила 120 кв. м. На территории предприятия работали десять пожарных расчетов и 40 человек личного состава, следует из сообщения в ГУ МЧС. Пострадавших нет, уточнил представитель ГУ МЧС по Петербургу.

По словам представителя завода, на участке будет проведена экспертиза, после которой будут понятны причины возгорания и ущерб предприятию. Площадь возгорания - чуть более 100 кв м, оно произошло в цехе в котором происходит техническая подготовка металла к плавке добавила она, не уточнив сроки восстановления цеха.