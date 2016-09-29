Песков рассказал о поправках, исключающих давление на бизнес через уголовное преследование

Рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства подготовила ряд предложений по изменению законодательства, что позволит исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во исполнение поручений президента России Владимира Путина, которые были сформулированы по итогам Петербургского экономического форума, был подготовлен ряд предложений, касающихся усиления ответственности должностных лиц, правоохранительных органов за совершение действий, приведших к необоснованному уголовному преследованию предпринимателей и прекращению ими хозяйственной деятельности», – заявил Песков.

Он пояснил, что предлагаются соответствующие законодательные инициативы. Более детальная информация по данным предложения в ближайшее время будет опубликована на сайте Кремля.